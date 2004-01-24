جريان نظارت و بازرسي به اجراي احكام اسلام منجر مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مراسم اختتاميه نمايشگاه سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه نظارت و بازرسي از اصول اسلامي است گفت: يك مصداق خوب از امربه معروف و نهي از منكر در سازمان بازرسي كل كشور نمود پيدا مي كند به شكلي كه جريان بازرسي ، جريان جلوگيري از فساد و ترغيب به اصلاح است.

وي با اشاره به حضور در آستانه 25 سالگي و ربع قرن شدن انقلاب اسلامي ايران گفت: اميدواريم كه در بعد نظارتي و بازرسي و اصلاح ساختارها و عملكردها بطرف آنچه اسلام خواسته جلو رفته باشيم كه رفتيم البته هنوز تا رسيدن به هدف مطلوب راه باقي است.

رفسنجاني تصريح كرد: يك جامعه اسلامي مترقي ، سالم و آزاد و مرفه زماني مي تواند الگو باشد كه مسئولينش بتوانند سربازان خوبي براي اسلام باشند، كه ما اميدواريم در اين ربع قرن توانسته باشيم آنطور كه قرآن مي خواهد اسلام را پياده كنيم، همه تلاش كرديم از شر دشمنان كينه توز و حسود ، انقلاب را حفظ كنيم، بعنوان مثال انتخابات و مسائل مختلف در كشورما باعث حساسيتهاي بسياري در مجامع بين المللي ميشود به شكلي مسائل كوچك را بزرگ مي كنند و مسائل بزرگ را كوچك مي شمارند و علت اين است كه نمي خواهند چيزي به عنوان دين و اسلام در دنيا مطرح شود.

وي متذكر شد كه ما بايد تلاش مضاعف داشته باشيم كه علي رغم اين همه خصومت بتوانيم الگوي خوبي از نظام اسلامي ارائه دهيم كه يكي از جاهايي كه خوب مي تواند كار كند سازمان بازرسي كل كشور است.

وي با اشاره به نقش سازمان بازرسي كل كشور و با تاكيد بر اينكه اين سازمان چشم نظام است گفت: اقدامات سازمان بازرسي كل كشور با ارزش است به شكلي كه قبل از وقوع از فساد جلوگيري مي كنند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خطاب به مديران و مسئولين سازمان بازرسي كل كشور گفت: اگر اقدامات شما دقيق و حساب شده باشد توفيقات زيادي را بدست مي آوريد و اعتماد زيادي در كل نظام نصيبتان ميشود و اگر سعي كنيد كه كم اشكال ظاهر شويد در كارها زودتر به نتايج مطلوبتان ميرسيد.

وي با اشاره به تاثيرگذاري نمايشگاه سازمان بازرسي كل كشور در سطح جامعه گفت: اقدامات اين سازمان براي تصميم گيري و حتي تصميم سازي درجامعه در سطحي عميق و وسيع كمك كننده است.

وي همچنين با تاكيد بر اينكه سازمان بازرسي كل كشور با برگزاري چنين نمايشگاهي به ارزيابي و نقادي خود مي پردازد گفت: اين نمايشگاه تابلوي بسيار خوبي است از نقش نظارتي اين سازمان كه چه بهتر اگر مي شد اين دستاوردها را عموم جامعه نيز مشاهده مي كردند و متوجه مي شدند كه كارشناسان مختلفي بصورت شبانه روزي تلاش مي كنند كه امور كشور بخوبي اداره شود و راهكارهاي مفيدي را براي سازمانهاي مختلف ارائه ميدهند.

پيش از سخنراني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام سيد ابراهيم رئيسي رئيس سازمان بازرسي كل كشور با ارائه گزارشي از عملكرد اين سازمان و برگزاري دومين نمايشگاه دستاوردهاي سازمان بازرسي كل كشور گفت: اين سازمان به لحاظ مسئوليت قانوني ، نظارت بر اجراي صحيح قانون و حسن انجام امور را بر عهده دارد.

وي افزود: قانون اساسي بر اساس قوانين موضوعه كه تدوين شده است بازرسي را بدين شكل تعريف كرده كه بايد بصورت شكايت موردي از سوي دستگاهها مطرح شود.

رئيسي يادآورشد: سازمان بازرسي كل كشور هم برنامه سنواتي دارد و هم برنامه 5 ساله و بطور كلي براساس برنامه حركت كردن جزء دستورات اين سازمان است.

وي با اشاره به برگزاري نمايشگاه توسط اين سازمان گفت: احساس كرديم كه يكي از راههايي كه مي تواند به اثربخشي اين دستگاه و ضمانت اجرايي آن كمك كند تعامل بيشتر آن با مديران و اطلاع رساني از آسيب ها به مديران و دست اندركاران مي باشد كه از طريق اين نمايشگاه اين كار را انجام داديم.

دومين نمايشگاه جلوه اي از تلاشهاي سازمان بازرسي كل كشور از 28 دي ماه تا 4 بهمن ماه با 28 غرفه براي بازديد مديران ، كارشناسان و مسئولين ستادي برپا بود كه تا روز اختتاميه مورد استقبال 2500 نفر از مديران قرار گرفته است.