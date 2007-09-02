دیدگاه مجمع ایثارگران در لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران لحاظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر در این نامه که به امضای علی اکبر تابیده چی دبیر کل مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی رسیده ، آمده است : نظر به اینکه از بدو مطرح شدن لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نظرات کارشناسان مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی، به عنوان جامعه هدف و خدمت گیرندگان در 22 مورد تقدیم شده ، حال که لایحه مذکور در کمیته تخصصی مجمع تشخیص مصحلت نظام مطرح شده و به طور بدیهی نظر مجمع تشخیص مصحلت برای همه نهادهای قانونگذاری نظارتی و اجرایی لازم الاجرا می باشد مستدعی است قبل از اظهار نظرنهایی مجمع تشخیص امکان حضور نمایندگان این تشکل جهت ارائه دیدگاه های ایثارگران فراهم گردد.