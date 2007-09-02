به گزارش خبرگزاری مهر در این نامه که به امضای علی اکبر تابیده چی دبیر کل مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی رسیده ، آمده است : نظر به اینکه از بدو مطرح شدن لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نظرات کارشناسان مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی، به عنوان جامعه هدف و خدمت گیرندگان در 22 مورد تقدیم شده ، حال که لایحه مذکور در کمیته تخصصی مجمع تشخیص مصحلت نظام مطرح شده و به طور بدیهی نظر مجمع تشخیص مصحلت برای همه نهادهای قانونگذاری نظارتی و اجرایی لازم الاجرا می باشد مستدعی است قبل از اظهار نظرنهایی مجمع تشخیص امکان حضور نمایندگان این تشکل جهت ارائه دیدگاه های ایثارگران فراهم گردد.
درنامه به ولایتی درخواست شد؛
دیدگاه مجمع ایثارگران در لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران لحاظ شود
مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی در نامه ای به دکتر ولایتی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار توجه این مجمع به دیدگاه های این تشکل در بررسی لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران شد .
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