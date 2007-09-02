افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی

دکتر محمدحسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پایه پزشکی از 193 نفر سال گذشته به 230 نفر در سال جاری افزایش یافته است.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی یادآور شد: پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در 12 دانشگاه علوم پزشکی کشور صورت می گیرد.

دبیر شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در خصوص رشته هایی که بیشترین ظرفیت پذیرش را دارند، گفت : رشته علوم تشریحی با 24 نفر پذیرش دارای بیشترین ظرفیت و پس از آن رشته های فیزیولوژی و پرستاری با 23 نفر ظرفیت در رتبه های بعدی، رشته های پرظرفیت قرار دارند.

وی در خصوص حذف شرط سنی مربیان علوم پزشکی شرکت کننده در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پایه اظهار داشت: پیش از این برای مربیان علوم پزشکی برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی، شرط سنی پایین‌تر از 40 سال درنظر گرفته شده بود که این شرط از این دوره حذف شده است.

اسدی اضافه کرد: بر اساس این امتیاز همه مربیان علوم پزشکی می توانند در آزمون دکتری تخصصی شرکت کنند که البته سایر شرایط مانند 5 سال سابقه کار همچنان وجود دارد.

وی در خصوص زمان ثبت نام آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی اضافه کرد: اطلاعیه ثبت نام از هفته آینده به اطلاع داوطلبان می رسد و ثبت نام نیز از هفته پایانی شهریورماه آغاز می شود.