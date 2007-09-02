کاسترو "گفتگوی تمدن ها" را به دنیا عرضه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پریودیکو، فیدل کاسترو دو سخنرانی خود را در کتابی با عنوان "گفتگوی تمدن ها" در 95 صفحه منتشر کرد.

این کتاب با مقدمه ای مختصر از رهبر کوبا شروع شده و سپس دو سخنرانی مفصل او در پی آمده است. اولین سخنرانی کاسترو در این اثر، مربوط به "کنفرانس سازمان ملل" و درباره محیط و توسعه است که در سال 1992 در برزیل ایراد شد. دومین سخنرانی نیز به "کنفرانس جهانی گفتگوی تمدن ها" با موضوع "آمریکای لاتین و قرن 21؛ دانشگاه و اصالت" در سال 2005 بازمی گردد که در هاوانا ایراد شد.

سیاست به مثابه هنر و شکل گیری راهی برای رهایی انقلاب کوبا از موضوعات مهم این کتاب محسوب می شود.