تشییع پیکر آیت الله بنی فضل در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، مراسم تشییع پیکر مطهر آیت الله بنی فضل از ساعت 10 صبح امروز با حضور مقامات محلی و اقشار مختلف مردم تبریز از میدان شهدای تبریز آغاز و ساعت 11 و 30 دقیقه در مقابل مصلی امام خمینی (ع) تبریز به پایان رسید .

در این مراسم آیت الله محسن مجتهد شبستری ، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز ، محمد معمارزاده استاندار آذربایجان شرقی ، محمد رضا تاج الدینی ، محمد حسین فرهنگی و عشرت شایق نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند .

همچنین در آیین تشییع پیکر این عالم ربانی ، علما و جامعه مدرسان حوزه علمیه تبریز ، بازاریان و جمعی کثیری از اقشار مختلف مردم تبریز به همراه هیئت های مذهبی شرکت کرده بودند.

مرحوم آیت الله مرتضی بنی فضل به دنبال بیماری حاد کلیوی و مشکلات ریوی از حدود دو هفته قبل در بیمارستان امام خمینی تبریز بستری و تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار گرفته بود با اینحال اما وضعیت جسمانی ایشان در روزهای اخیر وخیم تر شده و سرانجام ساعت 16 روز جمعه بر اثر ایست قلبی دارفانی را وداع گفت .

پیکر آیت الله بنی فضل توسط آمبولانس به شهر مقدس قم منتقل می شود تا روز دوشنبه با برگزاری مراسم ویژه ای در این شهر در جوار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شود .

بنا به گفته حجت الاسلام حمید بنی فضل ، فرزند آیت الله بنی فضل ، طبق وصیت آن عالم ربانی ، نماز میت روز دوشنبه توسط آیت الله وحید خراسانی در قم اقامه شده و پیکر این عالم ربانی در این شهر به خاک سپرده می شود .

در پی درگذشت این روحانی برجسته آذربایجان ، دو روز در آذرابیجان شرقی عزای عمومی اعلام شده و بدین جهت نیز مراکز تجاری و بازرگانی مسیر تشییع جنازه تعطیل بود .

آیت الله شیخ مرتضی بنی فضل از استادان برجسته حوزه علمیه قم در سال 1314 شمسی در یک خانواده مذهبی در تبریز متولد و پس از سپری کردن دوران کودکی تا 20 سالگی مشغول تحصیل در زبان و ادبیات فارسی و عربی شد.

وی بعد از اتمام این دوره عازم قم شد و در حوزه علمیه قم از محضر آیات عظام بروجردی، امام خمینی، اراکی، گلپایگانی و محقق داماد در درس خارج و اصول فقه علوم و عقلی و تقسیر بهره برد.

آیت الله بنی فضل از سوی امام خمینی (ره) بعنوان مسئول زسدگی به کمیته های آذربایجان غربی و شرقی و حل اختلافات محلی تعیین شده بود . وی در سال 83 نیز به عنوان استاد نمونه حوزه علیمه قم معرفی گشته بود.

از تالیفات متعدد وی می توان به شرح هایی بر بخش منطق منظومه سبزواری، مکاسب، محرمه، بیع، شرح گسترده بر کتاب القضای و الشرایع و مدارک التحریر الوسیله اشاره کرد. آیت الله بنی فضل در دوره اول مجلس خبرگان رهبری نماینده مردم آذربایجان غربی و در دوره های دوم و سوم نماینده آذربایجان شرقی بود.