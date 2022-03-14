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۲۳ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵:۴۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد؛

۹ کرمانی بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند

۹ کرمانی بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند

کرمان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از فوت ۹ نفر در استان کرمان طی ۲۴ ساعت گذشته به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد.

حمید رضا رشیدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه شاهد افزایش موارد فوتی کرونا طی شبانه روز گذشته بودیم و ۹ نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: آمار بالای فوتی به دلیل موارد ابتلاء در هفته‌های گذشته بوده است و امیدواریم طی روزهای آینده شاهد سیر نزولی آمار فوتی باشیم.

وی ادامه داد: طی همین مدت ۵۵ بیمار جدید در کرمان بستری شده‌اند و تعداد کل افراد دارای تست مثبت کرونا که بستری هستند به ۲۰۹ نفر رسید.

رشیدی نژاد از ادامه سیر نزولی موارد بستری و مراجعه سرپایی بیماران خبر داد و افزود: ۸۱۴ هزار و ۲۹۵ نفر نیز دز سوم واکسن را دریافت کرده‌اند.

کد مطلب 5446977

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