۹ کرمانی بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند

حمید رضا رشیدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه شاهد افزایش موارد فوتی کرونا طی شبانه روز گذشته بودیم و ۹ نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: آمار بالای فوتی به دلیل موارد ابتلاء در هفته‌های گذشته بوده است و امیدواریم طی روزهای آینده شاهد سیر نزولی آمار فوتی باشیم.

وی ادامه داد: طی همین مدت ۵۵ بیمار جدید در کرمان بستری شده‌اند و تعداد کل افراد دارای تست مثبت کرونا که بستری هستند به ۲۰۹ نفر رسید.

رشیدی نژاد از ادامه سیر نزولی موارد بستری و مراجعه سرپایی بیماران خبر داد و افزود: ۸۱۴ هزار و ۲۹۵ نفر نیز دز سوم واکسن را دریافت کرده‌اند.