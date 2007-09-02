ابوالقاسم رئوفیان، مسئول دفاتر استانی جبهه پیروان خط امام و رهبری، در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این مطلب، افزود: بازرسان درسفرهای خود به دفاتر استانی، ضمن ارزیابی و بازبینی ها فعالیت هایی که تاکنون توسط آن دفتر صورت گرفته، نسبت به رفع مشکلات موجود نیز اقدام خواهند کرد.

وی با تاکید بر اتمام احداث دفاتر استانی جبهه پیروان خط امام ورهبری در کشور تا پایان شهریور ماه، اظهارداشت: تاکنون طبق برنامه پیش رفته ایم و بسیاری از شعب نیز احداث شده، اما در نهایت احداث تمامی دفاتر استانی تا پایان شهریور ماه در کشور به اتمام خواهد رسید.

این عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه امروز این جبهه در سراسر کشور به عنوان یک نهاد مدنی فعال در همه حوزه ها از جمله فعالیت حزبی نقش جدی ایفا می کند، تصریح کرد: نظر به اینکه نقش و نفس تحزب که امروز در جهان تا حدود زیادی و در کشور مانیز تا حدودی برای حاکمیت مشخص شده است، بنابراین باید با توجه ویژه مسئولین، احزاب و مردم نسبت به ارتقاء این جایگاه نهایت و کوشش را انجام داد.

وی ادامه داد: اگر چه شروط اولیه نهادینه شدن تحزب هنوزدر کشورما محقق نشده، اما اعتقاد ما در جبهه پیروان خط امام و رهبری بر این است که احزاب تنها نباید به فکر منافع حزبی خود باشند، بلکه اگر به دنبال نمایندگی واقعی مردم باشند توانسته اند نقش خود را در جامعه احزاب ایفا کنند.

این عضو هیات موسس جامعه اسلامی فرهنگیان در عین حال تاکید کرد که نیاز امروز جامعه ما حضور قوی احزاب عملگرا در حوزه تخصصی سیاسی و سایر حوزه های مربوط است، لذا اگر حزبی تنها به فکر فعالیت های موسمی باشد، آنگاه با اقبال کمی از سوی مردم و جامعه مواجه خواهد شد.