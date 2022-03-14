مدیران استان بوشهر در حوزه اقتصادی و فرهنگی توجه ویژه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد لقمان زاده بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه معاون فرماندار دشتی و بخشدار شنبه و طسوج در این مراسم با تاکید بر اینکه در انتصابات به سواد رسانه‌ای مدیران توجه شود، اظهار داشت: جوانان ما در عرصه مختلف ورزش، هسته‌ای و دفاع مقدس همواره نشان دادند پای کار هستند و خوش درخشیدند.

مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر با بیان اینکه اهمیت اقتصاد بر کسی پوشیده نیست، افزود: مدیران در سال آینده به دو مقوله اقتصاد و فرهنگ اهتمام ویژه داشته باشند.

لقمان زاده با اشاره به اهمیت جهاد تبیین افزود: در جهاد تبیین همه وظیفه دارند به این موضوع ورود و ایفای نقش کنند.

وی ادامه داد: در بیانیه گام دوم بخش اصلی مسئولیت‌ها متوجه جوانان هستند.

تلاش در جهت جلب رضایت مردم

فرماندار دشتی نیز با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: مدیران خدمت به مردم را توفیق الهی بدانند و در جهت جلب رضایت مردم از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

علی بحرانی با تقدیر از تلاش‌های روح الله قلی زاده تنگستانی و رضا مقاتلی در سمت معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار و بخشدار شنبه و طسوج تقدیر کرد و افزود: این عزیزان امروز با عزت، سربلندی و نام نیک سمت خود را تحویل دادند.

بحرانی ادامه داد: اکبر قائدی و محمد طلائیان مجرد از نیروهای جوان، تحصیل کرده، انقلابی و بومی شهرستان هستند که برای آنها آرزوی موفقیت دارم.

در پایان از خدمات روح الله قلی زاده تنگستانی تقدیر و اکبر قائدی به سمت معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی معرفی و همچنین از خدمات رضا مقاتلی تقدیر و محمد طلائیان مجرد به سمت بخشدار شنبه و طسوج معرفی شد.