برای پیشرفت کشور باید به نسل جوان فرصت داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، طیب امینی عصر دوشنبه در نشست صمیمی جوانان که با همکاری اداره ورزش و جوانان و با حضور مسئولان شهرستان به مناسب ولادت حضرت علی اکبر (ع) در فرمانداری نمین برگزار شد اظهار کرد: تحول در جامعه در سایه تلاش نسل جوان انقلابی ایجاد خواهد شد.

وی از اداره ورزش و جوانان خواست تا فقط به چند جوان شاخص شهرستان اکتفا نکرده و جوانان فعالی که در گوشه گوشه شهرستان بوده و تلاش و کوشش می‌کنند را شناسایی کنند.

امینی به اشتغال جوانان اشاره و گفت: در شهرستان نیروی کار وجود دارد ولی متأسفانه این نیروی‌ها متخصص نبوده و بیشتر جوانان دارای مدارک دانشگاهی بدون مهارت لازم برای کار هستند.

وی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره فنی و حرفه ای خواست جوانان را با محیط‌های کاری آشنا کرده و دوره‌های آموزشی برای مهارت آموزی جوانان برگزار کنند.

فرماندار شهرستان نمین به گلایه مردم و مسئولان اشاره و گفت: صرف گلایه کردن مشکلات شهرستان را حل نخواهد کرد و باید با کمک جوانان خلاق برای حل مشکلات قدم برداریم.

امینی با اشاره به اینکه جوان گرایی و دغدغه‌های جوانان از تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری است گفت: فرمانداری نمین به روی جوانان شهرستان باز است و ما در دولت سیزدهم از ایده‌های جوانان استفاده خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه جلسه رئیس اداره ورزش و جوانان از عملکرد این اداره گزارش ارائه کرد و در پایان از جوانان فعال در عرصه‌های مختلف تجلیل شد.