به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی گالری هما اعلام کرد این نمایشگاه با عنوان "راز رهایی" در گالری هما برای معرفی هنرمندان جوان به مخاطبان هنر برپاست و 19 اثر از مجسمه‌های این هنرمند که میان انتزاع و هنر فیگوراتیو در نوسانند، به نمایش گذاشته است. البته در آثار بانوی هنرمند مجسمه‌ساز میل به انتزاع به شدت در آنها به چشم می‌خورد.

این هنرمند متولد 1359، فارغ‌التحصیل رشته مجسمه‌سازی دانشگاه تهران و عضو انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران است. وی تاکنون در چهارمین دوسالانه مجسمه‌سازی ایران، هشتمین دوسالانه سفال، دومین دوسالانه هنر ورزش المپیک شرکت کرده و مقام برتر طراحی تندیس مجموعه مرکز ارتباطات بین‌المللی تهران در سال جاری را کسب کرده است.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا تاریخ اعلام شده از ساعت 10 تا 13 و 16 تا 20 به خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از بزرگراه نیایش، کوچه رحیمی، پلاک 27 مراجعه کنند.