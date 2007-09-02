پانصد جوان نخبه تحت حمایت کمیته امداد کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حمید رضا ترقی امروز در مراسم افتتاح کانون حضرت مهدی شهرستان طبس ، افزود: تعداد هشت دانشجو در رشته های پی اچ دی در خارج از کشور داریم که بورسیه شدند و در دانشگا ه های معتبر فرانسه و انگلیس در حال تحصیل هستند .

وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی دولت و حمایت های مردمی بسیار موثر بودند تصریح کرد: تعداد 600 کانون فرهنگی و تربیتی در تابستان هر سال و 70 کانون فرهنگی و تربیتی دائم در طول سال در سطح کشور نیازهای خانواده ها و این جوانان را تامین می کند.

در ادامه این مراسم حمید نصیری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان یزد گفت : توجه به مسائل فرهنگی همواره مورد توجه و عنایت مسئولین کشور خصوصا مقام معظم رهبری بوده وهست و ایشان بارها نکاتی را در مورد مهندسی فرهنگی و تحول در نظام آموزش بیان کرده اند و خوشبختانه این نهاد با سیاست های رهبری در یک راستا بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در استان یزد برای پنج هزار دانش آموز و هزارو 200 نفر دانشجوی تحت پوشش در بیش از 40 سرفصل در بخش فرهنگی خدمات شایسته ای را ارائه کرده است.

کانون حضرت مهدی در زمینی به مساحت چهار هزارو 200 متر مربع و زیربنای 650 متر مربع با اعتباری معادل دو میلیارد ریال در کمتر از دوسال به بهره برداری رسیده است و 200 نفر از دانش آموزان را تحت پوشش قرار داده است.