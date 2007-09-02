مؤمنان سیک سالگرد نوشته شدن قالب کتاب مقدس خود را جشن گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، روحانیون سیک مراسم بزرگداشت گسترده‌ای به منظور سالگرد تکمیل تمام آموزه های و تعالیم دینی گوروهای سیک در قالب کتاب مقدس را جشن گرفتند.

سیکها روز گذشته در لباسهای رنگارنگ آئینی خود ترانه های دینی می خواندند و در صفوف گسترده کردند کرده تا به معبد طلائی برسند.

کتاب مقدس سیکها ترانه ها و آموزه هایی است که از سوی 10 گوروی سیک به عنوان رهبران معنوی آنها به سیکها ابلاغ شده است و توسط گورو آرجان دِو نوشته شده است. این کتاب حجیم در سال 1604 در معبد طلایی قرار گرفت.

معبد طلایی مستقر در هندوستان مقدس‌ترین محل زیارتی سیکها است که روزانه با هزارانه بازدید کننده رو به رو می‌شود.

آئین سیک توسط گورو نانک (1469-1539) پایه گذاری شد که پس از آن 9 گوروی دیگر ترویج آموزه های وی را به عنوان رهبران مذهبی این آئین پیگیری کردند.