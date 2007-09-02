انتظار نداشتم رمان زندگینامه شهید رجایی به مشکل بخورد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان چهار جلدی "پابرهنه" نخستین بار به کوشش سازمان ملی جوانان منتشر شد اما حتی یک نسخه از این مجموعه دو هزار صفحه ای در کتابفروشی ها توزیع نشد.

اما سه سال پیش حسن خادم - نویسنده اثر - بار دیگر تصمیم به انتشار کتاب گرفت تا از طریق نشر تندیس رمان را منتشر کند و بنابراین آن را دو سال پیش به وزارت ارشاد سپرد.

حسن خادم درباره این کتاب به مهر گفت: نگارش این رمان چهار جلدی در مجموع سه سال زمان برد. این کتاب صرف نظر از شرح مبارزات سیاسی شهید رجایی، یک دوره تاریخی از زمان روی کار آمدن رضاشاه را هم که همزمان با ازدواج پدر شهید رجایی است برای مخاطب ترسیم کرده است.

وی افزود: در کنار آن زندگی خانواده شهید رجایی و توضیحاتی درباره برجسته ترین حوادث تاریخی آن زمان در کتاب ذکر شده است. باید بگویم که از زمان چاپ اول تاکنون کوچک ترین اطلاع رسانی چه از طریق سازمان ملی جوانان و چه از سوی مطبوعات و رسانه ها انجام نگرفته است. هیچ وقت انتظار نداشتم کتابی که صرفا به تبیین شخصیت ارزنده شهید رجایی - که شخصیتی فراجناحی است - پرداخته، با چنین سکوت و بی مهری مواجه شود.

خادم خاطرنشان کرد: با وجود اینکه وزیر ارشاد مقرر کرده تا 500 نسخه از این کتاب خریداری شود اما درحال حاضر انتشار این رمان در بلاتکلیفی به سر می برد.

در همین باره سهراب هادی - مدیر انتشارات تندیس - نیز تصریح کرد: متاسفانه رمان "پابرهنه" با وجود داشتن درونمایه مستحکم و جذاب دستخوش بی مهری واقع شده است. من و نویسنده کتاب هرگز تصور نمی کردیم انتشار چنین کتابی با مشکل روبرو شود.