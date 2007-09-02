برگزیدگان جشنواره جوان نیاز به کنکور ندارند

دبیر ششمین دوره جشنواره موسیقی جوان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : برگزاری چنین گردهمایی وجشنواره هایی گامی مثبت در ارزیابی استعداهای جوان در حوزه موسیقی است و ما باید با حمایت از برگزیدگان این جشنواره ها انگیزه ادامه راه را به آنها بدهیم.

داریوش پیرنیاکان با اشاره به اینکه باید برای ورود بدون کنکور برگزیدگان جشنواره موسیقی با وزارت علوم تعاملاتی صورت بگیرد افزود : هدف از برگزاری این جشنواره کشف استعدادهای جوان و پرورش آنها در زمینه موسیقی ایرانی است که در صورت تداوم این بخش می توان به نتایج خوبی رسید و توجه به حوزه موسیقی ایرانی را بیش از گذشته تقویت کرد چرا که در گذشته شاهد بودیم که نسبت به موسیقی اصیل ایرانی نگاهی سطحی شده بود و ادامه این روند می تواند بار دیگر توجهات را به موسیقی اصیل ایرانی جلب کند.