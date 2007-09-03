عامل اصلی خارش در بیماری اگزما کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه هنگ کنگ که نتایج یافته های خود را در "ژورنال پوست شناسی انگلیس" منتشر کرده اند، دو ماده موجود در خون را کشف کرده اند که ارتباط مستقیمی با خارش های حساسیت پوستی اگزما دارند.

فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز (BDNF ) و یک ماده شیمیایی که "ماده P" نامیده می شود، دو مولکولی هستند که در این خارش ها نقش کلیدی ایفا می کنند. این کشف می تواند درهای جدیدی را در درمان اگزما بگشاید.

دلایل ابتلا به اگزما بسیار پیچیده و متعدد است. این بیماری پوستی بیشتر در بین کودکان کم سن شایع است و از هر 10 کودک، یک کودک تا بزرگسالی این بیماری را با خود حفظ می کند.

این تحقیق 24 بیمار را که از اگزما رنج می بردند به مدت 11 سال مورد بررسی قرار داد.

این دانشمندان به کودکان مورد آزمایش یک مانیتور ضربانی مخصوص وصل کردند که حرکات دست های آنها را در طول شب ثبت می کرد.

این محققان با استفاده از این مانیتور مشاهده کردند هنگامی که سطوح فاکتور BDNF و ماده P در گردش خون این کودکان افزایش می یابد، آنها شروع به خاراندن خود می کنند.