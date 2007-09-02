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۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۰۰

اتوئو دو ماه دیگر به فوتبال بازمی گردد

اتوئو دو ماه دیگر به فوتبال بازمی گردد

ساموئل اتوئو مهاجم تیم فوتبال بارسلونا پس از جراحی موفقیت آمیز پای خود، دو ماه دیگر به میادین فوتبال بازمی گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ملی پوش کامرونی تیم فوتبال بارسلونا در بازی با اینتر در جام خوان گامپر که به پیروزی 5 بر صفر بارسا انجامید ، دو دقیقه پس از ورود به زمین از ناحیه پا آسیب دید.

سخنگوی باشگاه بارسلونا گفت: اتوئو روز شنبه پای خود را جراحی کرد . طبق گفته پزشکان او هشت هفته دیگر می تواند تیم ما را در مسابقات همراهی کند.

اتوئو فصل گذشته به دلیل مصدومیت از ناحیه زانوی راست به مدت 4 ماه نتوانست تیم بارسلونا را همراهی کند.  فرانک ریکارد سرمربی این تیم ، مصدومیت اتوئو را یک ضایعه بزرگ برای تیمش خوانده با وجود اینکه آنری در این تیم حضور دارد.

وی گفت: این یک مسئله ناراحت کننده است اول برای بازیکن، دوم برای تیم. ساموئل فصل گذشته گل های فراوانی برای تیم به ثمر رساند و وجودش در زمین تضمینی برای گلزنی است.

کد مطلب 544759

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