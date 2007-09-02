به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه ، این گروه سفر خود را از ششم مرداد ماه و همزمان با ولادت امیر مومنان حضرت علی (ع) آغاز کرده و تاکنون دو هزار و ۴۵۰کیلومتر در جادههای هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی رکاب زدهاند.
هادی کیکاووسی به همراه دو نفر دیگر از همشهریان خود بنامهای اسماعیل پاکدامن ومحمد بانوج با عنوان سفرای "خلیج فارس" این سفر را آغاز کردهاند که در شهرستان ارومیه از هم جدا میشوند.
هادی کیکاوسی امروز از طریق مرز سرو در ارومیه، آذربایجان غربی را به سوی کشور لبنان ترک میکند و دو نفر بعدی نیز به بندرعباس باز میگردند.
این گروه امروز نیز با بدرقه مردم و مسوولین ورزشی، استان را ترک خواهد کرد.
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