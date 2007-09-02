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۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۱۰

سرمربی انگلیسی تیم ملی شطرنج مهرماه وارد ایران می شود

نایجل شورت از انگلستان همکاری خود را با تیم ملی شطرنج کشورمان به عنوان سرمربی از 10 مهر شروع می کند.

به گزارش خبرنگار مهر،  تیم ملی شطرنج متشکل از بانوان و آقایان از دهم مهرماه تمرنیات خود را زیر نظر نایجل شورت انگلیسی دنبال می کند تا برای حضور در مسابقات آسیایی داخل سالن ماکائو که 5 تا 12 آبان برگزار می شود آمادگی بیشتری کسب کند.

این مربی انگلیسی که درجریان مسابقات آسیایی دوحه قطر، شطرنجبازان ایرانی را به مدال برنز رساند، برای حضور دوباره در ایران ماهیانه 12 هزار دلار دریافت می کند. در حال حاضر هدایت تیم ملی شطرنج برعهده کارن آساریان است که با حقوق 6 هزار دلار در ماه ، همکاری خود را با فدراسیون آغاز کرد.

کد مطلب 544764

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