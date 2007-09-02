"هالووین" رکورد شکست

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم ترسناک به کارگردانی راب زامبی در 3472 سینما به بالاترین فروش روز جمعه یک فیلم اکران شده در هفته کارگر دست یافت. آخرین بار فیلم "حامل 2" در سال 2005 با 6/5 میلیون دلار در اولین روز اکران توانست رکورد بشکند.





صحنه‌ای از فیلم "هالووین"

با توجه به فروش بسیار خوب "هالووین" در اولین روز اکران، فروش بالغ بر 20 میلیون دلار این فیلم در چهار روز تعطیلات هفته کارگر بسیار محتمل است. "هالووین" هشتمین فیلمی است که با اقتباس از فیلم سال 1978 جان کارپنتر ساخته شده و تمرکز اصلی آن بر دوران کودکی مایکل مایرز، شخصیت قاتل و اصلی این مجموعه فیلم هاست.کمدی "سوپربد" در سومین هفته اکران در 3002 سینما حدود 5/3 میلیون دلار فروخت و دومین فیلم پرفروش شد. مجموع فروش این فیلم به 3/80 میلیون دلار رسیده است. کمدی "توپ های خشم" به کارگردانی بن گارانت که از چهارشنبه در آمریکا اکران شده، در روز اول نمایش در 3052 سینما حدود 4/3 میلیون دلار فروخت و سوم شد. این فیلم در سه روز اول اکران 3/6 میلیون دلار فروخته است. "توپ های خشم" تقلیدی طنزآمیز از فیلم های رزمی است و داستان آن در دنیای پینگ پونگ روی می دهد.تریلر اکشن "اولتیماتوم بورن" که از سوم اوت نمایش داده شده، در 3290 سینما به فروشی در حد 6/2 میلیون دلار دست یافت و در رده چهارم قرار گرفت. سومین فیلم مجموعه "بورن" تاکنون 192 میلیون دلار فروخته است. "ساعت شلوغی 3" نیز با 1/2 میلیون دلار فروش در 3008 سینما پنجمین فیلم روز جمعه شد و مجموع فروش خود را به 114 میلیون دلار رساند.در میان دیگر فیلم هایی که از همین هفته در سینماهای آمریکا نمایش داده شده اند، فیلم "حکم اعدام" با بازیدر 1822 سینما تقریبا 3/1 میلیون دلار فروش داشت و فیلم هشتم شد و فیلم اسپانیایی "دزدی که از دزد می زند" نیز در 340 سینما حدود 470 هزار دلار فروخت.