مذاکراتی با القاعده داشته ایم/ امنیت عراق مهمترین چالش دولت آمریکا است

دکتر "استفان بیدل" در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری مهر و در پاسخ به این پرسش که "چرا همقطاران قدیمی بوش از قبیل دونالد رامسفلد، پل ولفوویتز، کارل روو و ... که همگی از عاملان و طراحان حمله به عراق بوده اند از سمت های خود استعفا داده اند؟" گفت :برخی از همقطاران سابق بوش به سبب شکست جمهوریخواهان در انتخابات سال 2006 از سمت های خود استعفا کرده اند و یکی دیگر از دلایل کنار رفتن آنها از قدرت، این مورد است که گمان می شد ورود نفرات جدید به دولت می تواند سیاست های مد نظر بوش را بهتر از گذشته جامه عمل بپوشاند.

دکتر بیدل که از کارشناسان حاضر در کمیته روابط خارجی آمریکا محسوب می شود؛ از پاسخ به این پرسش که "آیا استعفای افراد نامبرده به دلیل بحران عراق بوده و یا اینکه این استعفاها یک بازی سیاسی برای پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات سال آینده آمریکا است؟" خودداری کرد.

بیدل که همچنین از مشاورین ارشد ژنرال "پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق به شمار می رود؛ در پاسخ به اینکه "در حال حاضر مهمترین چالش پیش روی دولت آمریکا چیست ؟" گفت : جنگ عراق مهمترین چالش پیش روی دولت آمریکا است ؛ در مسائل جاری هر کشوری، جنگ بیشترین اهمیت را برای رئیس جمهور و یا عالی ترین مقام آن کشور خواهد داشت و باید این نکته را یادآور شوم که هر جنگی قربانیان ومسائل خاص خود را در پی دارد.

بیدل از پاسخ به این پرسش که "آیا گزارش ژنرال پتریوس درباره روند تحولات عراق سبب تغییر سیاست های بوش در قبال عراق می شود و یا اینکه موجب ثبات و استحکام بیش از پیش سیاست های جاری بوش در قبال عراق می شود؟" نیز خودداری کرد.

مشاور نظامی رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "دلیل اصلی آمریکا از مذاکره با همسایگان عراق از جمله ایران چیست؟" گفت : کاخ سفید امیدوار است که همسایگان عراق، آمریکا را در بازگرداندن صلح به عراق با حضور یک دولت مردمی و مشروع در این کشور یاری رسانند و مذاکرات انجام شده با همسایگان عراق نیز در راستای تسهیل کردن دستیابی به این هدف انجام شده است.

کارشناس روابط خارجی آمریکا همچنین در پاسخ به این پرسش که"آمریکا تا کنون چند بار با شبکه القاعده و سایر گروه های شورشی حاضر در عراق مذاکره کرده است؟" اظهار داشت : مذاکراتی را با القاعده داشته ایم ؛ البته این مذاکرات بسیار محدود بوده و فقط مربوط به عراق نمی شده و ما درباره موارد متعددی با القاعده مذاکره کرده ایم.

آخرین پرسش خبرگزاری مهر از دکتر استفان بیدل این بود که "چرا آمریکا تلاش می کند دولت نوری المالکی را که با رای ملت عراق روی کار آمده برکنار کند؟ آیا این اقدام آمریکا با قوانین بین المللی و اصول دموکراتیک سازگاری دارد؟" که بیدل گفت : سیاست آمریکا، برکناری دولت المالکی نیست؛ همانطور که شما اشاره کردید دولت عراق با رای مردم این کشور روی کار آمده و آمریکا دوست دارد که دولت نوری المالکی سازش بیشتری با گروه های سنی عراق داشته باشد و این کار را از طریق آشتی ملی و صلح انجام دهد . اما اگر المالکی این کارها را انجام ندهد آمریکا وی را سرنگون نمی کند.