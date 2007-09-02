درخواست آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات با ایران درباره عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"رایان کروکر"، امروز در گفتگویی با شبکه تلویزیونی العراقیه ضمن بیان این سخنان گفت : تلاش های دولت ایران برای بهبود امنیت درعراق لازم است.



وی افزود: دولت آمریکا علاقه مند به پیگیری راه حل سیاسی به جای راه حل نظامی در ارتباط با دو همسایه عراق یعنی ایران و سوریه است.

وی در عین حال ادعای آمریکا را مبنی بر اینکه ایران مسئول تشدید خشونت های فرقه ای و حملات علیه نیروهای آمریکایی در عراق است تکرار کرد.

کروکر که پیشتر دو دور مذاکره مستقیم با "حسین کاظمی قمی"، سفیر ایران در عراق درباره اوضاع عراق داشته و یک دور نیز نشست کارشناسان دو کشور با شرکت عراق برگزار شده، گفت :این مذاکرات تا کنون بی فایده بوده و خواسته های دو طرف محقق نشده است.

وی با تکرار اتهامات و ادعاهای همیشگی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت در عراق، نیروهای موسوم به سپاه قدس ایران را به عنوان بازیگر اصلی خشونت ها در عراق نام برد و مدعی شد که آنها به گروهای مسلح سنی و شیعه کمک می کنند



تکرار این اتهامات واهی علیه ایران و ادعای آمادگی واشنگتن برای گفتگو با تهران درباره عراق بار دیگر سردرگمی و تناقض آشکار در اظهارات و مواضع مقامهای آمریکایی در قبال ایران را نشان می دهد.

امروزسخنگوی وزارت امورخارجه ایران نیز از آمادگی تهران برای ادامه مذاکرات با آمریکا درباره عراق خبر داد. وی گفت : مقامهای عراقی از ایران به علت شرکت در سه دور مذاکره با آمریکا قدردانی کرده اند.