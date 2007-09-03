افتتاح صندوق تعاون در نهضت سواد آموزی بجنورد

فیروز رسولی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: هدف از تشکیل این صندوق کمک به افراد نیازمند از طریق دادن وام دراز مدت است که حق عضویت افراد ماهانه پنج هزار تومان تعیین شده است.

وی ادامه داد: گرفتن اعتبار خرید خودروو اعتبار خرید لوازم منزل از طریق بانک ملی و برگزاری اردو های تفریحی و زیارتی ازجمله فعالیتهای اداره نهضت سواد آموزی در سال جاری برای همکاران و آموزشیاران بوده است.

وی با اشاره به فعالیتهای نهضت سواد آموزی تصریح کرد: فعالیتهای این سازمان به دو بخش گروههای آموزش پایه و گروههای پیگیر یا آموزشهای مداوم تقسیم می شود.

وی اضافه کرد: در نیمسال اول سال جاری 161 کلاس تشکیل شد که از این تعداد 125 کلاس مقد ماتی و 29 کلاس تکمیلی برگزار شد و تعداد سوادآموزان در این کلاسها 2 هزارو 133 نفر بودند، و 77 گروه پیگیر با878 نفر فراگیر تشکیل شد.

رسولی خاطر نشان کرد: در بجنورد سه بخش مرکزی، رازو جرگلان و حصار و گرمخان افراد بیسواد را تحت پوشش خود قرار می دهند.

وی اظهار داشت: بخش مرکزی با 3 دهستان ، مجموعا 99 روستا را شامل می شود با 16 هزار و 212 نفر جمعیت بی سواد ، راز و جرگلان با 3 دهستان جمعا 70 روستا با 13 هزار و 620 نفر جمعیت بی سواد و حصار و گرمخان با 2 دهستان که شامل 61 روستا است و 6 هزار و 425 نفر جمعیت بی سواد این بخش را تشکیل می دهند.

وی اذعان کرد: بیشتر درصد بی سوادان در سطح استان را زنان تشکیل می دهند که دلیل آن نبود فرهنگ داشتن سواد برای زنان در برخی مناطق مانند راز و جرگلان است.

کارشناس مسوول آموزش اداره نهضت سواد آموزی بجنورد نیز در این نشست گفت: افزایش مراکز یاد گیری یکی از اقدامات این سازمان است که به مراتب از لحاظ کیفیت و آموزش در سطح بالایی قرار دارد.

علی رزمگه با بیان طرح جدید در مورد انتخاب مدیران تصریح کرد: در گذشته انتصاب مدیران بصورت انتخابی و به دلخواه صورت می گرفت اما با طرحی که به پیشنهاد خراسان شمالی ارائه شد از افردا کاندید برای این منصب مسابقه علمی گرفته می شود که در کل کشور این طرح اجرا می شود.

وی اظهار داشت: از تدابیر دیگر در سال جاری سوق دادن کلاسهای سواد آموزی به مناطق روستایی محروم است که بیشترین درصد بی سوادی را دارند.