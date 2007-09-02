نمایش مشهورترین کتیبه های باستانی در مجموعه فرهنگی نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر ، کتیبه های تاریخی و باستانی که مجموعه ای ارزشمند از میراث فرهنگی کشورمان هستند از دو منظر میراث های مادی و معنوی مورد توجه بوده اند، بازخوانی آنها همچنین دریافت معانی و دیدار از عظمت آنها همیشه برای پژوهشگران وگردشگران و علاقمندان به فرهنگ ایران زمین یکی از جاذبه های منحصر به فرد بوده است .

پراکندگی این کتیبه ها ، سختی دسترسی به آنها وهمچنین فاصله بسیار از سطح زمین همواره آنها را دور از چشم علاقه مندان قرار داده است اما اینک با تلاش چند ساله پژوهشکده زبان و گویش ، بیش از هفتاد مولاژ از مشهورترین کتیبه های باستانی ایران در ابعاد واقعی آنها تهیه شده است.

براساس این گزارش ، مجموعه کامل این مولاژها همزمان با هفته دولت در بخشی از محوطه کاخ نیاوران به نمایش در می آید. در تهیه آنها تلاش شده است تا اندازه و رنگشان همانند اصل اثر باشد و بنا بر توافقات صورت گرفته این مجموعه به عنوان باغ موزه کتیبه برای استفاده گردشگران و پژوهشگران در باغ تاریخی نیاوران راه اندازی خواهد شد.

نمایشگاه موقت باغ کتیبه ها فاز نخست باغ موزه کتیبه هاست که تلاش می شود به شکل موقت به معرفی کتیبه ها وامکان سنجی راه اندازی باغ موزه کتیبه ها پرداخته شود.

شایان ذکر است ، نمایشگاه کتیبه ها از تاریخ 13 تا 30 شهریور ماه در معرض دید علاقمندان خواهد بود و بازدید آن برای عموم آزاد است.