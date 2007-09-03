برپایی نمایشگاه استادان هنرهای تجسمی کشور در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه ، در این نمایشگاه ۵۰اثر از 18 استاد برجسته تجسمی کار کشور در رشتههای نقاشی، طراحی، گرافیک، نگارگری، مجسمه، خوشنویسی و کاریکاتور به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه به مدت یک هفته برای بازدید علاقمندان دایردرمحل مجتمع فرهنگی هنری ارومیه دایر است.
جمعی از این استادان، جهت شرکت در چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشورهای اسلامی منطقه به ارومیه سفر کردهاند.
چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشورهای اسلامی منطقه به مدت چهار روز در شش رشته، نگارگری، نقاشی، کاریکاتور، مجسمهسازی و خوشنویسی در محل مجتمع فرهنگی وهنری ارومیه برگزار میشود و ۱۵۰هنرمند تجسمی کار شرکت کننده از ۲۴استان کشور، در مدت سه روز به خلق آثار خود در شش رشته هنرهای تجسمی میپردازند.
هنرمندان شرکتکننده در جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشورهای اسلامی منطقه در رشتههای گرافیک، نقاشی، نگارگری، کاریکاتور، خوشنویسی و مجسمه سازی آثاری را ارائه میدهند.
آثار هنرجویان بعد از داوری توسط ۱۶نفر از اساتید کشور در قالب نمایشگاهی به مدت یک هفته در ارومیه در معرض دید عموم قرار میگیرد.
در این جشنواره، علاوه بر هنرمندان تجسمی کار داخلی، هنرمندانی از جمهوری خودمختار نخجوان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق حضور دارند.
این جشنواره به مناسبت سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی و با هدف ایجاد انگیزه رقابت در بین هنرجویان و ایجاد زمینه تبادل افکار و اطلاعات به مدت چهار روز در ارومیه درحال برگزاری است.
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