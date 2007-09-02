احمدحکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: بنا داریم همایش دبیران استانی خود را قبل از آغاز ماه مبارک رمضان برگزار کنیم و چنانچه در این زمان موفق به برگزاری نشویم، برگزاری این همایش به پس از ماه رمضان موکول خواهد شد.

وی موضوع برگزاری این همایش را انتخابات مجلس هشتم و هماهنگی های لازم در خصوص کاندیداهای تشکل متبوعش عنوان کرد.

دبیرکل حزب اراده ملت، پیشنهاد و توصیه اصلاح طلبان به یکدیگر برای انتخابات مجلس هشتم را ثبت نام کلیه افرادی که توانایی انجام کار در مجلس را دارند دانست و اظهار داشت: از اصلاح طلبانی که علاوه بر توانایی از مقبولیت اجتماعی نزد مردم برخوردارند، درخواست شده تا به طور قطع در انتخابات پیش رو شرکت کنند.