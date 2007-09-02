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۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۰۴

حکیمی پور به مهر خبر داد:

همایش دبیران استانی حزب اراده ملت به زودی برگزار می‌شود

همایش دبیران استانی حزب اراده ملت به زودی برگزار می‌شود

دبیرکل حزب اراده ملت اعلام کرد: همایش دبیران استانی حزب اراده ملت در خصوص انتخابات مجلس هشتم به زودی برگزار می‌شود.

احمدحکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: بنا داریم همایش دبیران استانی خود را قبل از آغاز ماه مبارک رمضان برگزار کنیم و چنانچه در این زمان موفق به برگزاری نشویم، برگزاری این همایش به پس از ماه رمضان موکول خواهد شد.

وی موضوع برگزاری این همایش را انتخابات مجلس هشتم و هماهنگی های لازم در خصوص کاندیداهای تشکل متبوعش عنوان کرد.

دبیرکل حزب اراده ملت، پیشنهاد و توصیه اصلاح طلبان به یکدیگر برای انتخابات مجلس هشتم را ثبت نام کلیه افرادی که توانایی انجام کار در مجلس را دارند دانست و اظهار داشت: از اصلاح طلبانی که علاوه بر توانایی از مقبولیت اجتماعی نزد مردم برخوردارند، درخواست شده تا به طور قطع در انتخابات پیش رو شرکت کنند.  

کد مطلب 544787

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