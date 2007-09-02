وضعیت دانشگاهها در وبومتری نامناسب است

دکتر منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه رتبه دانشگاهها از منظر وبومتری گفت : یکی از معیارهای رنکینگ دانشگاهها وبومتری است که در گردهمایی روسای پژوهشگاهها نیز وضعیت دانشگاهها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد : دانشگاههای ما وب سایت به روزی ندارند و باید هزینه لازم در این زمینه صورت گیرد. خوشبختانه دانشگاههای کشور در زمینه وبومتری تلاشهایی را آغاز کرده اند.

معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد : اساتید ملزم به روز کردن وب سایت های خود شده اند و باید مقالات خود را به روز در سایت دانشگاه قرار دهند.

وی تاکید کرد : در این زمینه بخشنامه هایی نیز تدوین می شود. به عنوان مثال یکی از شروط ارتقاء اساتید یا شرط تبدیل وضعیت آنها، داشتن وب سایت های به روز و ارائه مقالات در این وب سایت ها است.