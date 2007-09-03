برگزاری جشنواره منطقه ای شعر و قصه جوان غرب کشور در ارومیه

به گزارش مهر، این جشنواره باهدف تولید آثارفاخر، کشف و پرورش استعدادها و همچنین ارتقا سطح کیفی ادبیات استان آذربایجانی غربی از ۱۹تا ۲۰ شهریور ماه جاری در ارومیه برگزار می شود.
این جشنواره با حضور 130 نفر از هنرمندان جوان استانهای ایلام، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان برگزار می شود .
آثار ارائه شده به دبیرخانه جشنواره در دو بخش آزاد و ویژه با موضوع " اتحاد ملی و انسجام اسلامی" بررسی شده است و تا کنون از ۵۰۰اثر ارسال شده، ۱۵۰اثر با نظر هیئت داوران در زمینههای شعر و قصه جوان در سه زبان ترکی، فارسی و کردی برای شرکت در بخش مسابقه انتخاب شده است.
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