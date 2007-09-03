برگزاری جشنواره منطقه ای شعر و قصه جوان غرب کشور در ارومیه

به گزارش مهر، این جشنواره باهدف تولید آثارفاخر، کشف و پرورش استعدادها و همچنین ارتقا سطح کیفی ادبیات استان آذربایجانی غربی از ‪ ۱۹‬تا ‪۲۰‬ شهریور ماه جاری در ارومیه برگزار می شود.

این جشنواره با حضور 130 نفر از هنرمندان جوان استانهای ایلام، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان برگزار می شود .

آثار ارائه شده به دبیرخانه جشنواره در دو بخش آزاد و ویژه با موضوع " اتحاد ملی و انسجام اسلامی" بررسی شده است و تا کنون از ‪ ۵۰۰‬اثر ارسال شده، ‪ ۱۵۰‬اثر با نظر هیئت داوران در زمینه‌های شعر و قصه جوان در سه زبان ترکی، فارسی و کردی برای شرکت در بخش مسابقه انتخاب شده است.

