به گزارش خبرنگار مهر، علی بخشی عصر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: در نوروز و ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ با هدف کمک به خانواده‌های زندانیان، خانواده‌های کم برخوردار و افراد نیازمند هزار و ۶۰۰ بسته معیشتی توزیع می‌شود که ارزش هر بسته ۸۰۰ هزار تومان است.

به گفته وی این بسته‌ها شامل روغن، برنج، حبوبات، ماکارونی، قند، تن ماهی و غیره می‌شود و علاوه بر این بسته‌های ایمنی و سلامت هم در نوروز ۱۴۰۱ در قالب پویش رحمت بین خانواده‌های دارای بیماری‌های صعب‌العلاج و افراد نیازمند توزیع خواهد شد.

بخشی پور از خیران و همه کسانی که می‌خواهند در روز برات برای اموات خود کاری انجام دهند، با استفاده از سامانه‌ها و شماره حساب و کارت متعلق به هلال احمر کمک‌های نقدی خود را واریز کنند.