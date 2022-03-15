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۲۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۸:۵۹

معاون داوطلبان هلال احمر خراسان جنوبی:

هزار و۶۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان خراسان جنوبی توزیع می‌شود

هزار و۶۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان خراسان جنوبی توزیع می‌شود

بیرجند- معاون داوطلبان هلال احمر خراسان جنوبی گفت: هزار و ۶۰۰ بسته معیشتی در نوروز و ماه مبارک رمضان بین نیازمندان، خانواده زندانیان و خانواده های کم برخودار توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بخشی عصر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: در نوروز و ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ با هدف کمک به خانواده‌های زندانیان، خانواده‌های کم برخوردار و افراد نیازمند هزار و ۶۰۰ بسته معیشتی توزیع می‌شود که ارزش هر بسته ۸۰۰ هزار تومان است.

به گفته وی این بسته‌ها شامل روغن، برنج، حبوبات، ماکارونی، قند، تن ماهی و غیره می‌شود و علاوه بر این بسته‌های ایمنی و سلامت هم در نوروز ۱۴۰۱ در قالب پویش رحمت بین خانواده‌های دارای بیماری‌های صعب‌العلاج و افراد نیازمند توزیع خواهد شد.

بخشی پور از خیران و همه کسانی که می‌خواهند در روز برات برای اموات خود کاری انجام دهند، با استفاده از سامانه‌ها و شماره حساب و کارت متعلق به هلال احمر کمک‌های نقدی خود را واریز کنند.

کد مطلب 5448015

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