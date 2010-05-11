نشست مهم حکیم و مالکی درباره صدامیها/ تمرکز کردها بر موارد اختلافی با بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، عمار الحکیم رهبر ائتلاف ملی عراق و هیئت همراه وی شب گذشته با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار و درباره آخرین تحولات سیاسی این کشور رایزنی کردند.

حکیم پس از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تشکیل دولت، حمایت از ائتلاف دولت قانون و ملی عراق برای تشکیل دولت بر اساس اکثریت پارلمان موضوع محوری مورد بررسی در این دیدار بود.

وی در ادامه گفت: اتحاد ائتلاف دولت قانون و ملی عراق محکم و استوار است و ما از طریق آن می توانیم دولت وحدت ملی را تشکیل دهیم و در این رابطه از دیگر احزاب سیاسی پیروز در انتخابات عراق استقبال خواهیم کرد.

روابط عراق با جهان عرب و دیگر کشورهای دنیا و راه های توسعه آن در راستای منافع مشترک و نیز حملات تروریستی اخیر و تدوین سازو کار مناسب برای برقراری امنیت و مقابله با صدامی ها از جمله مهمترین موضوعاتی بود که در نشست حکیم و مالکی بررسی شد.

ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم شامگاه سه شنبه 14 اردیبهشت همپیمانی خود را برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان جدید و به تبع آن انتخاب نخست وزیر آینده پس از هفته های مذاکرات درون گروهی اعلام کردند.

در همین حال "سامی شورش" رئیس ائتلاف کردستان عراق اظهار داشت که کردها در مذاکرات خود با دیگر احزاب و ائتلاف های سیاسی بر سر موضوعات مورد اختلاف با حکومت مرکزی بغداد متمرکز خواهند شد.

وی به این موضوعات از جمله بررسی ماده 140 قانون اساسی، تولید نفت در مناطق کردستان، سهم کردها از بودجه عراق و تعامل با نیروهای پیشمرگ به عنوان یک نیروی دفاعی عراق اشاره کرد.

شورش در عین حال تاکید کرد که کردها در مذاکرات خود با احزاب و ائتلاف های سیاسی تلاش می کنند تا به ایجاد راه حل هایی برای این موضوعات دست یابند.

اظهارات رئیس ائتلاف کردستان عراق پس از آن مطرح می شود که چهار جریان اصلی اقلیم کردستان اخیرا با تشکیل ائتلافی بزرگ و یکپارچه برای حضور بهتر و پر توان تر در روند مذاکرات تشکیل دولت جدید عراق موافقت کردند.

بر این اساس، این ائتلاف بزرگ کردها شامل چهار جریان اصلی این اقلیم، یعنی اتحادیه میهنی کردستان (جلال طالبانی) ، "حزب دموکرات کردستان (مسعود بارزانی)، اتحادیه اسلامی و جریان تغییر می شود.



پیش از این، اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان با یکدیگر ائتلاف تشکیل داده بودند و دیگر جریان های این اقلیم به ویژه جریان تغییر از مخالفان جدی آنها به شمار می رفتند.

مهمترین مطالبات کردها در عراق عبرتند از:

1- حفظ عراق فدرالی، پارلمانی و دموکرات.



2- تجدید نظر در برخی بندهای قانون اساسی عراق و لزوم اجرایی شدن آن به ویژه در مورد فدرالیسم.



3- رسیدگی به ماده 40 قانون اساسی.



4- جذب نیروهای پیشمرگ در ارتش عراق.



5- حل و فصل قانون نفت.



6- تنظیم روابط میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی بغداد.



7- اعتماد و اجرای سرشماری در انتخابات و عدم توجه به مبنای کوپن.