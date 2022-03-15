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۲۴ اسفند ۱۴۰۰، ۲۲:۲۱

دادستان مرکز هرمزگان اعلام کرد؛

برخورد قضایی در انتظار هنجار شکنان چهارشنبه سوری

برخورد قضایی در انتظار هنجار شکنان چهارشنبه سوری

بندرعباس - دادستان مرکز هرمزگان بر صیانت از امنیت مردم در چهارشنبه آخر سال تأکید کرد و گفت: با هنجارشکنانی که بخواهند بدون توجه به قوانین، نظم عمومی را برهم بزنند برخورد قضایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احمدی منش سه شنبه شب در جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد: با افرادی که بخواهند بدون توجه به هشدارها، با قانون شکنی و استفاده از مواد منفجره و اشتعال زا، سلامت مردم و امنیت روانی جامعه را خدشه دار کنند برخورد قضایی و بازدارنده خواهد شد.

این مقام قضایی در ادامه یادآور شد: نگهداری، حمل و خرید و فروش مواد محترقه نیز به موجب ماده ۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات جرم است.

وی درخصوص برخورد قضایی با مجرمین چهارشنبه‌سوری، بیان داشت: استفاده از مواد محترقه اگر منتهی به آسیب بدنی شود علاوه بر مجازات حبس، موجب محکومیت به پرداخت دیه به مصدومین نیز خواهد شد.

احمدی منش افزود: با اتخاذ تدابیر لازم، ضابطین قضایی به منظور شناسایی افرادی که از این موقعیت جهت تهدید سلامت مردم، تخریب اموال عمومی و برهم زدن امنیت شهروندان، سوء‌استفاده می‌کنند، اقدام خواهند کرد.

وی تصریح کرد: تمامی مسئولین و ارگان‌های مربوطه برنامه‌ریزی لازم را برای پیشگیری از وقوع حوادث ناخوشایند چهارشنبه آخر سال به‌عمل آورده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان ابراز امیدواری کرد: شهروندان با تبعیت از قانون و توجه به تذکرات مسئولان و همچنین پرهیز از تجمعات غیرضروری و اقدامات نابهنجار و مخاطره‌آمیز، پایان سال خوبی را برای خود و خانواده هایشان رقم بزنند.

کد مطلب 5448103

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