برخورد قضایی در انتظار هنجار شکنان چهارشنبه سوری

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احمدی منش سه شنبه شب در جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد: با افرادی که بخواهند بدون توجه به هشدارها، با قانون شکنی و استفاده از مواد منفجره و اشتعال زا، سلامت مردم و امنیت روانی جامعه را خدشه دار کنند برخورد قضایی و بازدارنده خواهد شد.
این مقام قضایی در ادامه یادآور شد: نگهداری، حمل و خرید و فروش مواد محترقه نیز به موجب ماده ۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات جرم است.
وی درخصوص برخورد قضایی با مجرمین چهارشنبهسوری، بیان داشت: استفاده از مواد محترقه اگر منتهی به آسیب بدنی شود علاوه بر مجازات حبس، موجب محکومیت به پرداخت دیه به مصدومین نیز خواهد شد.
احمدی منش افزود: با اتخاذ تدابیر لازم، ضابطین قضایی به منظور شناسایی افرادی که از این موقعیت جهت تهدید سلامت مردم، تخریب اموال عمومی و برهم زدن امنیت شهروندان، سوءاستفاده میکنند، اقدام خواهند کرد.
وی تصریح کرد: تمامی مسئولین و ارگانهای مربوطه برنامهریزی لازم را برای پیشگیری از وقوع حوادث ناخوشایند چهارشنبه آخر سال بهعمل آوردهاند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان ابراز امیدواری کرد: شهروندان با تبعیت از قانون و توجه به تذکرات مسئولان و همچنین پرهیز از تجمعات غیرضروری و اقدامات نابهنجار و مخاطرهآمیز، پایان سال خوبی را برای خود و خانواده هایشان رقم بزنند.
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