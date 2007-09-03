78 پروژه برق رسانی در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسید

مهندس علی مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: تمام روستاهای بالای 20 خانوار و بخش عمده ای از روستاهای زیر 20خانوار استان برق دار شده اند و این در حالی است که قبل از انقلاب تنها سی روستا که در حومه شهرها قرار داشت از نعمت برق برخوردار بودند.

وی عنوان کرد: از مجموع 5شهر استان که قبل از انقلاب از نعمت برق برخوردار بودند ، فقط شهر گچساران که در مسیر خطوط برق فشار قوی قرار داشت دارای برق نسبتاً پایدار بود و بقیه شهرها بوسیله نیروگاههای محلی، برق بسیار محدودی دریافت می کردند.

مرادیان تصریح کرد: به برکت نظام شکوهمند اسلامی پروژه های بسیار بزرگی در زمینه احداث خطوط فشار قوی در دست اقدام است که با اتمام این پروژه ها تا 20سال آینده در استان نیاز به احداث خطوط جدید وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هزینه حق انشعاب و مصرف برق اماکن مذهبی از قبیل مساجد و امامزاده ها به صورت رایگان است خاطرنشان کرد: افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و ایثارگران از پرداخت 50درصد حق انشعاب معاف و بخشی از هزینه مصرف برق آنها بخشیده خواهد شد.