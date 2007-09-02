51 حلقه چاه در فازهای 15 تا 18 پارس جنوبی حفر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین محصولات فازهای 15 و16 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز طبیعی ، 80 هزاربشکه میعانات گازی، سالانه 1/5 میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان با هدف تامین خوراک واحدهای پتروشیمی و تولید 400 تن در روز گوگرد است.

این گزارش می افزاید: در عملیات بخش دریایی و ساحلی این دوفاز قرار است دوسکوی حفاری تولید شامل 24 حلقه چاه حفر شود ، همچنین ساخت دورشته خط لوله 32 اینچ دریایی انتقال گازبه طول 100 کیلومتر، دوخط لوله 4/5 اینچی انتقال محلول گلایکول به طول هزارمتر، واحدهای شیرین سازی گازی و سرویس های وابسته در برنامه است.

مجری فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در شرکت تاسیسات دریایی ایران درباره وضعیت کنونی مهندسی خط لوله این پروژه گفت: تاکنون بیش از 90 درصد مدارک مورد نیاز تولید ، مهندسی پایه کاملا تکمیل شده و توسط کارفرما مورد تایید قرار گرفته است.

حمید فضائلی اضافه کرد: پایان عملیات مهندسی خط لوله تا یک ماه آینده، عملیات کانال کشی به طول 5/4 کیلومتر از دوماه آینده، تکمیل مهندسی پایه سکوها تا پایان آبان ماه و تحویل جکت های دوفازدر تابستان سال آینده نشان دهنده آخرین وضعیت بخش دریایی فازهای 15و16 پارس جنوبی است.

در فازهای 17 تا 18 پارس جنوبی نیز تولید روزانه50 میلیون مترمکعب گاز طبیعی ، 80 هزاربشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و همچنین تولید یک میلیون تن اتان و 1/5 میلیون تن گاز مایع مد نظر بوده است.