"علی بابا و دزدان دریایی" به خانه شما می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، این انیمیشن محصول سال 1996 ایتالیا است. کارگردانی را زلاتا پوتانکوووابلی و نویسندگی آن را آدریانو بلی به عهده دارد. وی سی دی "علی بابا و دزدان دریایی" با زمان 76 دقیقه به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان این انیمیشن می پردازد به علی بابا که پس از ازدواج با دختر حاکم، یک کشتی از حاکم اجاره می کند تا با آن به دنبال پدر و برادرش برود. علی بابا و همراهانش دچار طوفان می شوند و ...

از دیگر عوامل این انیمیشن می توان به جیانی دل اُرسو آهنگساز اشاره کرد. انیمیشن "علی بابا و دزدان دریایی" دوم جولای 1999 در پرتغال اکران شده و برای مخاطب کودک مناسب تشخیص داده شده است.