فراخوان مسابقه طراحی سردر حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد بر اساس فراخوان گروه آرمانشهر عموم طراحان معمار برای شرکت در این مسابقه باید طرح‌هایشان را در پنج برگ A2، شرح ایده اولیه در یک برگ A4 و یک لوح فشرده شامل تصاویر سه‌بعدی، نقشه کامل فضاها و سایت پلان طرح ارائه کنند.

توجه به رسالت فرهنگی و هنری حوزه هنری، لحاظ وجه نمادین نشان و نام این سازمان و توجه به فضاهای بیرونی و درونی و نورپردازی شب در طرح‌های ارسالی برای صاحبان آثار امتیاز محسوب می‌شود. به طرح برگزیده این مسابقه 15 و به طرح‌های دوم و سوم به ترتیب هشت و پنج میلیون ریال تعلق خواهد گرفت. گزیده طرح‌ها هم در نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

تاریخ برپایی نمایشگاه هفتم و تاریخ داوری هجدهم آبان ماه است. علاقمندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند طرح‌های خود را تا پایان مهرماه به دبیرخانه مسابقه در تهران، تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه، ساختمان جدید حوزه هنری، طبقه پنجم، دفتر گروه آرمانشهر ارسال و برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.irac.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن 88896934 تماس بگیرند.

گروه آرمانشهر با هدف شناسایی و جذب استعدادهای مستعد در حوزه معماری، جریان‌سازی و احیا معماری اصیل ایرانی کار خود را از مردادماه امسال در حوزه هنری آغاز کرد. حوزه هنری سال 1361 با نام حوزه هنر و اندیشه اسلامی در قالب معاونت هنری سازمان تبلیغات اسلامی تاسیس شد و از سال 1363 با نام حوزه هنری فعالیت خود را ادامه داد.