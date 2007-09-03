۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۹:۵۱

"زیست ‌بوم و پایان پست‌ مدرنیته" منتشر شد

"زیست ‌بوم و پایان پست مدرنیته" عنوان کتابی است از جرج مایرسون و ترجمه محمد رضا ربیعیان که از سوی نشر چشمه منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب زیست بوم چنین تعریف شده است: زیست ‌بوم یکی از نشانه های پایان پست مدرنیته است با چنین مشخصاتی: واپسین ناکامی خود باوری مدرن، تسویه حسابهای طبیعت بهره برداری شده وجامعه بهره کش. زیست ‌بوم اساسا نگرش رادیکال و بنیان نگر به فجایع و محرومیتهای جهان مدرن دارد: تخریبهای وسیع، آلودگی ناشی از دو قرن صنعت گرایی،اضافه جمعیت به شکلی سرسام آور و ویروس ها و باکتری های نوساخته و نوظهور که قرار بود روزی از رده خارج شوند.

رساله "زیست ‌بوم و پایان پست مدرنیته" نوشته جرج مایرسون با اتکا به نظریات فیلسوفان و جامعه شناسانی نظیر اولریش بک، ژان فرانسوا لیوتار و زیگموند فروید وجوه سه گانه زیست بوم ( اجتماعی، هستی شناختی و روانشناختی ) را به بوته نقد و تحلیل می گذارد.

کتاب "زیست‌ بوم و پایان پست مدرنیته"  اثر جرج مایرسون در 80 صفحه به تازگی از سوی نشر چشمه منتشر شده است.

