برای ورود به عرصه انتخابات مجلس هشتم منتظر تصمیمات اصولگراها هستیم

دکتر حمید عزیزی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد درباره حضور در عرصه انتخابات گفت: علی رغم اینکه منتظر تصمیمات اصولگراها هستیم اما بنا بر شرایط محلی تصمیم خواهیم گرفت . همان طور که در انتخابات شوراهای اسلامی تصمیم گرفتیم و شرکت کردیم.

وی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت نهم اذعان داشت : قاعدتا این مسئله چند فاکتوری است و صرفا نباید به یک مسئله توجه کرد بلکه باید به مسائل سیاسی و فرهنگی نیز توجه کرد.

دکتر عزیزی ادامه داد: در شرایط فعلی از نظر بین المللی تا حدودی دچار فشار هستیم زیرا می خواهیم از حقوق حقه خود دفاع کنیم و ناچارا باید از بعضی از امتیازات چشم پوشی کنیم .

وی تصریح کرد: با توجه به سیاست ها و قول های دولت عدالت محور که در حال انجام است بعضی از مسائل اقتصادی به برخی راه های دیگر منتقل می شود و همانند قضیه سهمیه بندی بنزین که بعضی مخالف بودند اما اثرات مفید آن را امروزه در همه جای جامعه به خوبی نمایان است .

قائم مقام حامیان جوان خراسان رضوی در پاسخ به سئوالی در خصوص عملکرد دولت نهم در خصوص سیاست خارجی گفت: ما همواره جز دولتهایی هستیم که نگذاشته ایم حقی از ما ضایع شود و این از افتخارات این کشور است .

دکتر عزیزی در ادامه افزود: اگر قرار باشد در مواضع حقه خود عدول نماییم آیندگان همانند ما که قاجاریه را نفرین می کنیم، ما را نفرین خواهند کرد.

وی در خاتمه بیان داشت: سیاست فعلی ما پافشاری بر مواضعی همچون انرژی هسته ای که حق مسلم ماست است و حامیان جوان دولت اسلامی این مسئله را تایید نموده و برآن تاکید دارند.