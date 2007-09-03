ترکمانان عراق قربانی گروه تروریستی منافقین هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر فیض الله محمد صالح روز گذشته در دیدار هیئت بلند پایه عراقی مرکب از نمایندگان مجلس اعیان و عشایر ترکمان عراق و اعضای جنبش اسلامی ترکمانان عراق از کانون هابیلیان گفت: هیچ گروه تروریستی و کشور متخاصمی نمی تواند به پیوندها ی دوستی تاریخی میان ایران و عراق خدشه وارد سازد.



وی اظهار داشت: افتخار می کنیم که رابطه تنگاتنگی میان دو کشور وجود دارد و از حمایت های همیشگی کشور دوست و برادر از مردم مظلوم عراق کمال تشکر را داریم .



محمد صالح اظهار داشت: در زمان حکومت بعثی ها ترکمانان در نهایت مظلومیت زندگی می کردند و رژیم بعثی با استفاده از مزدوران خود شرایط سختی را برای آنها فراهم ساخته بود.



وی عنوان کرد: در جریان انتفاضه 1991 تعدادی از ترکمانان استان کرکوک نیز به دست سازمان منافقین کشته شدند تا بدین ترتیب ضمن سرکوب قیام مردم شمال عراق، قومیت های مختلف نیز در معرض نابودی قرار گیرند.



در این دیدار محمد جواد هاشمی نژاد دبیرکل کانون هابیلیان ضمن تاکید بر دغدغه های مشترک دو ملت ایران و عراق بیان کرد: اتحاد، یکدلی و بهم پیوستگی دو ملت ایران و عراق به حدی است که قدرتهای بزرگ را به تکاپو وا داشته است تا ریشه های این پیوند تاریخی را نابود سازند و سرمایه های کلان دو ملت را به تاراج ببرند و این خط در زمان تمام حکام فاسد و وابسته ایران و عراق ادامه داشته است.



وی اظهار داشت : آمریکایی ها در ابتدای ورود به عراق به این نکته تاکید نمودند که در طول تاریخ هیچگاه دو کشور یا دو ملت را تا این حد یکدل، متحد و صمیمی نیافته اند بنابراین اشغالگران به بهانه ایجاد دموکراسی وارد عراق شدند اما در عمل خط ایجاد تفرقه میان دو ملت را دنبال کردند.



دیبر کل کانون هابیلیان ادامه داد: مردم ما و شما در برهه زمانی حساسی قرار دارند زیرا اشغالگران و تروریست ها به دنبال ایجاد تفرقه و دامن زدن به اختلافات موجود هستند و در این راه قرار بر این است تا گروه های تروریستی همانند القاعده و سازمان مجاهدین خلق پرچمداران این عرصه باشند .



هاشمی نژاد افزود: سازمان مجاهدین خلق با سابقه 40 ساله ی خود در تجربه های زیادی در زمینه کشتار و تروریسم و ویرانگری دارد اما سئوال من اینجاست که دموکراسی آمریکایی چه معنایی دارد وقتی که ملت عراق می خواهند قاتلان فرزندان خود را از کشورشان بیرون کنند اما آمریکایی ها مانع آن می شوند واز تروریسم حمایت می کنند.



وی بیان داشت: 16 هزار نفر از مردم کشورمان توسط گروهک تروریستی مذکور به شهادت رسیده اند و این آمار را حتی خود منافقین نیز قبول دارند .



دکتر سامی نایب رئیس مجلس اعیان و عشایر ترکمان عراق نیز در این دیدار با تاکید بر سابقه خدمات ملت ایران به کشور دوست و همسایه ابراز کرد: بسیاری از ضربات تروریستی که کشور عراق را مورد تهدید و حمله قرار داده است از جانب کشورهای همسایه بوده است اما غرب و در راس آن آمریکا تیغ حملاتشان را متوجه ایران و سوریه ساخته اند و این نشان دهنده برخورد چندگانه غرب و آمریکا با مقوله تروریسم و حقوق بشر است.



وی گفت: سالها قبل شاهد بودیم که امام خمینی (ره) به کشورهای عرب هشدار داد و گفت اگر جنگ میان ایران و عراق نیز تمام شود صدام به شما رحم نخواهد کرد و همگان دیدیم که 6 روز قبل از پایان سالگرد جنگ ایران و عراق صدام به کویت وارد شد و این کشور را اشغال نمود.



وی سازمان مجاهدین خلق و گروه القاعده را دو گروه تروریستی شناخته شده دانست و افزود: این دو گروه ارتباط تنگاتنگی با سازمان سیا و موساد دارند و ما مدارک مستندی در این رابطه آماده انتشار کرده ایم.



هاشمی نژاد نیز در ادامه گفت: نه فارس و نه عرب نمی توانند یکدیگر را حذف کنند بنابراین لازمه یک حیات بی دغدغه و آرام زیستن در کنار هم با حفظ احترامات و دوستی های متقابل است و در این راه باید از دشمنی و کینه ورزی های نابخردانه پرهیز نماییم بنابراین لازم است تا سازمان مزدور مجاهدین خلق از کشور عراق اخراج شوند.



وی تعیین تکلیف شهدای جنگ ایران و عراق را از مسائل اساسی و مهم بین دو کشور دانست و افزود: خانواده های زیادی در هر دو کشور هنوز با این مسئله مشکل دارند و ما هنوز برای یافتن اجساد شهدایمان طبق توافقات انجام یافته تلاش می کنیم.