خرید نقدی گندم از کشاورزان از مرز 10 میلیون تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بازرگانی ، خرید محصولا کشاورزی که نوعی حمایت از کشاورز محسوب می شود کیفیت این محصول را عملا به سمت کاهش هزینه ها و افزایش عملکرد دهقانان ، سوق داده است .

سیاست های خرید نقدی محصول به نوعی اعمال می شود که کشاورزان صرفا از طریق افزایش قیمت ، هزینه ها را جبران نکنند بلکه با بهره مندی از تدابیر خرید تضمینی ، رشد و توسعه شغلی خویش را شاهد باشند .

به گفته منتقدین اقتصادی، اجرای انواع سیاست‌های حمایتی مانند خرید توافقی توسط بخش خصوصی ، توسعه بیمه محصولات کشاورزی ، راه اندازی صندوق تضمینی درآمد کشاورزان ، توسعه زیرساخت ها ، انتقال تکنولوژی نوین ، ذخیره سازی و تنظیم بازار در راستای افزایش بهره وری و بهبود درآمد تولید کنندگان برای نخستین بار موفق شده برنامه های راهبردی درستی برای حمایت از کشاورزان طراحی کنند .

روابط عمومی وزارت بازرگانی نیز در ادامه اطلاع رسانی از میزان خرید نقدی گندم و در ادامه روند فعالیت خود در زمینه ارسال اخبار روزانه ، هموطنان را در جریان این خریدها قرار می دهد.

بر این اساس ، طبق آخرین آمار تا ظهر امروز - 11 شهریور ماه - در مجموع 10 میلیون و 724 هزار تن گندم با مبلغ پرداختی بیش از 22 میلیارد ریال توسط شرکت بازرگانی دولتی ، کارخانجات آرد و مباشرین مربوط خریداری و به 1421 نفر از کشاورزان پرداخت شد .