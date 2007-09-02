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۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۴۰

محرابیان :

از تولید انبوه موتور ملی پایه گازسوز ایران حمایت می‌کنیم

از تولید انبوه موتور ملی پایه گازسوز ایران حمایت می‌کنیم

وزارت صنایع و معادن از تولید انبوه موتور ملی پایه گازسوز ایران در جهت مدیریت بر سوخت و کاهش آلایندگی های زیست محیطی حمایت مالی می کند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران خودرو، علی اکبر محرابیان سرپرست وزارت صنایع و معادن گفت : موتور ملی پایه گاز سوز ایران گامی در جهت استقلال صنعتی ایران و تکمیل کانون حلقه صنعت خودروسازی ایرانی است .

وی خاطر نشان کرد : ایران خودرو با سرمایه گذاری هوشمندانه و با ایجاد ظرفیت سازی برای تولید خودروهای گازسوز و دوگانه سوز ، بیشترین نقش را در اجرایی کردن تبصره 13 داشته است.

محرابیان با اشاره به اینکه بخش سیاستگذاری صنعت خودروسازی کشور نیاز به بازبینی دارد ، اظهار داشت : به موقع سیاست‌های خود را در زمینه صنعت خودرو و تغییر و تحول در رده مسئولان این صنعت اعلام خواهم کرد .

کد مطلب 544864

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