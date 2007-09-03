رکود 2500 تعاونی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باقرزاده عصر یکشنبه در مراسم افتتاح پنج طرح تعاونی در شهرستان آمل با بیان اینکه از جمعیت حدود سه میلیون نفری مازندران هم اکنون یک میلیون و 200 هزار نفر عضو تعاونی ها هستند، افزود: حدود 100 هزار نفر از این تعداد عضو تعاونی های در حال رکود قرار دارند.

وی در خصوص علت راکد بودن تعاونی ها پس از افتتاح تصریح کرد: این تعاونی ها به علت عدم توجیه طرح های اقتصاد، سوء مدیریت و نوسانات اقتصادی بازار به حالت رکود درآمده است.

مدیر کل تعاون مازندران با بیان اینکه از آغاز سال جاری تاکنون 350 تعاونی در استان ثبت شده است خاطر نشان کرد: در هفته دولت 16 طرح تعاونی در استان افتتاح شده و 28 طرح تعاونی و تولیدی با 155 میلیارد ریال و اشتغالزائی 386 نفر در هفته تعاون به بهره برداری می رسد.

به گفته باقرزاده دو هزار و 600 واحد تعاونی با 44 هزار نفر اشتغالزائی در مازندران در حال اجراست که تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به توانمندی تعاونی های این استان در بخش صادرات یادآور شد: تعاونی های این استان در یک سال گذشته 9 میلیون دلار از تولیدات خود را به کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی صادرات داشتند که از نظر ارزش و وزن نسبت به سال قبل از ان افزایش داشته است.