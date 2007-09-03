روشن شدن تکلیف گورستان های جدید پایتخت تا 1 ماه آینده

محمود رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزار شدن اولین جلسه مشترک با نمایندگان ریاست جمهوری و برخی از نهادهای دولتی دیگر در این خصوص خبر داد و افزود: با توجه به غیبت برخی از مسئولین در این جلسه، از بحث های صورت گرفته به جمع بندی نرسیدیم و حصول نتیجه نهایی به جلسات آتی موکول گردید.

وی یادآور شد: در این جلسه به ارائه طرح مصوب در خصوص احداث گورستان در شرق و غرب تهران پرداختیم و با توجه به نظر موافق مسئولین برضرورت وجود گورستان های جدید در نقاط مختلف تهران تأکید شد.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا افزود: با توجه به ضرورت این مسئله امیدوارم در جسه آتی که با حضور برخی از مسئولین نهاد ریاست جمهوری، وزارت مسکن، جهاد کشاورزی ، بهداشت و استانداری تهران تشکیل می شود، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود تا این نیاز ضروری شهر تهران هر چه زود تر برطرف گردد.