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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۵۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

روشن شدن تکلیف گورستان های جدید پایتخت تا 1 ماه آینده

روشن شدن تکلیف گورستان های جدید پایتخت تا 1 ماه آینده

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) گفت: تکلیف احداث گورستان های جدید در شرق و غرب تهران تا یک ماه دیگر و طی توافق با نمایندگان دولت مشخص می شود.

محمود رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزار شدن اولین جلسه مشترک با نمایندگان ریاست جمهوری و برخی از نهادهای دولتی دیگر در این خصوص خبر داد و افزود: با توجه به غیبت برخی از مسئولین در این جلسه، از بحث های صورت گرفته  به جمع بندی نرسیدیم و حصول نتیجه نهایی به جلسات آتی موکول گردید.

وی یادآور شد: در این جلسه به ارائه طرح مصوب در خصوص احداث گورستان در شرق و غرب تهران پرداختیم  و با توجه به نظر موافق مسئولین برضرورت وجود گورستان های جدید در نقاط مختلف تهران تأکید شد.

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا افزود: با توجه به ضرورت این مسئله امیدوارم در جسه آتی که با حضور برخی از مسئولین نهاد ریاست جمهوری، وزارت مسکن، جهاد کشاورزی ، بهداشت و استانداری تهران تشکیل می شود، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود تا این نیاز ضروری شهر تهران هر چه زود تر برطرف گردد.

کد مطلب 544868

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