مسابقات هندبال جوانان شهرهای کشور در رامسر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ابراهیم زاده عصر امروز در نشست خبری با رسانه های گروهی استان در آمل افزود: تاکنون 23 تیم از شهرهای کشور برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کردند.

به گفته وی، تعداد این تیم ها تا روز برگزاری مسابقات افزایش خواهد یافت.

دبیر هیئت هندبال مازندران تصریح کرد: مراسم قرعه کشی این مسابقات و ورود تیم ها روز 14 شهریور ماه در مجموعه ورزشی " میرزا کوچک خان جنگلی " رامسر انجام خواهد شد.

ابراهیم زاده گفت: تیم های خوشه طلائی آمل و بهشهر از مازندران در مسابقات هندبال شهرهای کشورحضور دارند.

وی یادآور شد: تیم " جهرم " در دوره گذشته این مسابقات قهرمان شده بود.