  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۵۴

مسابقات هندبال جوانان شهرهای کشور در رامسر برگزار می شود

مسابقات هندبال جوانان شهرهای کشور در رامسر برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت هندبال مازندران گفت: بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال شهرهای کشور از 15 شهریور ماه جاری در رامسر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ابراهیم زاده عصر امروز در نشست خبری با رسانه های گروهی استان در آمل افزود: تاکنون 23 تیم از شهرهای کشور برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کردند.

به گفته وی، تعداد این تیم ها تا روز برگزاری مسابقات افزایش خواهد یافت.

دبیر هیئت هندبال مازندران تصریح کرد: مراسم قرعه کشی این مسابقات و ورود تیم ها روز 14 شهریور ماه در مجموعه ورزشی " میرزا کوچک خان جنگلی " رامسر انجام خواهد شد.

ابراهیم زاده گفت: تیم های خوشه طلائی آمل و بهشهر از مازندران در مسابقات هندبال شهرهای کشورحضور دارند.

وی یادآور شد: تیم " جهرم " در دوره گذشته این مسابقات قهرمان شده بود.

کد مطلب 544874

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها