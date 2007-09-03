دفاتر نمایشگاه بین المللی مشهد در خارج از کشور افزایش می یابد

سید محمد سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان مطلب فوق افزود: حضور زائران مرقد مطهر امام رضا ( ع ) تعدد پروازهای خارجی و هم مرزی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان از زیر ساخت های مهم نمایشگاهی استان خراسان است .

وی اظهار داشت: نمایشگاه بین المللی مشهد دو هدف تاسیس دفاتر خارج از کشور و همکاری نمایشگاهی با کشورهای خارجی را دنبال می کند .

سیدی تصریح کرد: از ابتدای تاسیس این نمایشگاه در طول 10 سال 15 میلیون نفر از 200 نمایشگاه مختلف اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بازدید کرده اند .

وی افزود: در ده سال گذشته علاوه بر شرکت کنندگان داخلی ؛ شرکت هایی از 40 کشور جهان درنمایشگاه های مختلف در مشهد محصولات خود را ارائه کرده اند .

سیدی گفت: در اولین سال تاسیس نمایشگاه مشهد تنها شش عنوان نمایشگاهی در بخش های مختلف برگزار شد در حالی که این میزان امسال به چهل عنوان افزایش یافته است .

وی بیان کرد: برگزاری نمایشگاههای تخصصی و سوق یافتن نمایشگاههای گوناگون به سمت تخصصی شدن در سر لوحه برنامه های نمایشگاه بین المللی مشهد است .

سیدی اظهار داشت: تلاش برای برگزاری همایش های تخصصی در حاشیه نمایشگاه های مختلف و جذب بیشتر متخصصین هر رشته برای بازدید از نمایشگاه مربوطه از جمله اقدامات انجام شده است که در این راستا ادامه خواهد یافت .

سیدی تصریح کرد : ایجاد تعامل و ارتباط با سازمان ها ، شرکت ها و دستگاههای اجرایی دولتی و خصوصی و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای ایجاد زمینه بازدید اعضا ، کارکنان و دانشجویان و اساتید از نمایشگاه ها از دیگر برنامه ها در نمایشگاه است .

وی گفت : نمایشگاه بین المللی مشهد درصدد افزایش موقعیت توسعه روابط بین المللی خود برای افزایش مراودات نمایشگاهی با سایر کشورها بود و تاکنون در تعمیق و توسعه روابط جایگاه خاصی در کشور به خود اختصاص داده است .

سیدی افزود : از مجموع 11 نمایشگاه که در سال گذشته توسط ایران در کشورهای خارجی برگزار شده 5 نمایشگاه توسط نمایشگاه بین المللی مشهد برپا شده است .

وی اظهار داشت : نمایشگاه بین المللی مشهد تنها نمایشگاه کشور است که به عضویت کامل اتحادیه جهانی نمایشگاه ها در آمده است وپس از نمایشگاه تهران به لحاظ وسعت و تعداد برگزاری نمایشگاه ها در سال رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داده است .