به گزارش خبرگزاری مهر ، با توجه به شیوع بیماری وبا در شمال کشورعراق، وزارت بهداشت با صدور اطلاعیه ای ضمن اعلام اینکه تا کنون هیچ موردی از بیماری وبا در کشور مشاهده نشده است ، به منظور پیشگیری از ابتلاء هموطنان استانهای غربی کشور به این بیماری ، توصیه هایی ارائه کرد.

در این اطلاعیه با تاکید بر این که مصرف سبزیجات و میوه جات ضد عفونی نشده، خطر انتقال بیماری را تشدید می کند، آمده است : استفاده از منابع آب مطمئن و سالم، فوق العاده با اهمیت بوده و در صورت عدم دسترسی به آن ، باید نسبت به استفاده از آب بطری و با جوشاندن آب مصرفی حداقل به میزان 10 دقیقه ، اقدام کرد.

همچنین به تمامی مسافران توصیه شده است ، جهت تغییر PG محیط گوارشی (معده) از آبلیمو یا لیموی تازه استفاده کرده و قبل از غذا و بعد از اجابت مزاج حتما نسبت به شستن دستها با صابون مایع اقدام کنند.