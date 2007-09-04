  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۴۰

سرمایه گذاران بخش بازیافت زباله در مشهد تسهیلات می گیرند

سرمایه گذاران بخش بازیافت زباله در مشهد تسهیلات می گیرند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد گفت: سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش بازیافت زباله و فناوری آن در مشهد تسهیلات ویژه دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی نجفی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: این تسهیلات تا بخشودگی عوارض، مشارکت در احداث پروژه و حمایت های دیگر پیش خواهد رفت.

وی اظهار داشت: احداث کارخانه های بازیافت پسماندهای خشک و زباله های تر از سیاست های راهبردی این مشارکت است .

نجفی تصریح کرد: تا کنون بخش خصوصی سه کارخانه بازیافت پلاستیک، ظروف PET و کاغذهای باطله در مشهد راه اندازی کرده است.

وی ادامه داد: در این پروژه ها اغلب سهم سازمان بازیافت 40 درصد و بخش خصوصی 60 درصد بوده است.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد عنوان کرد: در این طرح ها بخش خصوصی با مشارکت سازمان بازیافت بیش از 25 میلیارد ریال در بخش بازیافت سرمایه گذاری کرده و زمینه ایجاد اشتغال 700 نفر را فراهم کرده است.

 

کد مطلب 544889

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها