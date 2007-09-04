سرمایه گذاران بخش بازیافت زباله در مشهد تسهیلات می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی نجفی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: این تسهیلات تا بخشودگی عوارض، مشارکت در احداث پروژه و حمایت های دیگر پیش خواهد رفت.
وی اظهار داشت: احداث کارخانه های بازیافت پسماندهای خشک و زباله های تر از سیاست های راهبردی این مشارکت است .
نجفی تصریح کرد: تا کنون بخش خصوصی سه کارخانه بازیافت پلاستیک، ظروف PET و کاغذهای باطله در مشهد راه اندازی کرده است.
وی ادامه داد: در این پروژه ها اغلب سهم سازمان بازیافت 40 درصد و بخش خصوصی 60 درصد بوده است.
مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد عنوان کرد: در این طرح ها بخش خصوصی با مشارکت سازمان بازیافت بیش از 25 میلیارد ریال در بخش بازیافت سرمایه گذاری کرده و زمینه ایجاد اشتغال 700 نفر را فراهم کرده است.
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