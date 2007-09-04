سرمایه گذاران بخش بازیافت زباله در مشهد تسهیلات می گیرند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد گفت: سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش بازیافت زباله و فناوری آن در مشهد تسهیلات ویژه دریافت می کنند.