کارخانجات تولید شیر رایانه ای تمایلی به تولید ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ریاست سازمان بازرگانی خراسان رضوی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق افزود: صادرات این استان از 686 میلیون دلار در سال 84 به 721 میلیون دلار در سال 85 افزایش یافته است.

علی صفرزاده در خصوص کاهش صدور کارت های بازرگانی در سال 85 اظهار داشت: درسال 84 تعداد 706 کارت تمدید و 590 کارت صادر شده همچنین در این سال 761 کارت بازرگانی تمدید و 388 کارت بازرگانی صادر شده است .

صفرزاده با اشاره به نقش صادرات در توسعه گفت: مصنوعات پلاستیکی ، زعفران ، شیرینی و شکلات ، سنگ و کنستانتره مولیبرن ، رنگ و رزین ، پسته و مغز پسته و مصنوعات فلزی از عمده اقلام صادراتی این استان در سال 85 است .

وی در خصوص معضل کمبود سیمان این استان تصریح کرد: سهمیه سیمان این استان در سال جاری 144 هزار تن است که تاکنون 36 هزار تن سیمان و 50 هزار تن کلینکر جذب نموده که 30 هزار تن آن از دشتستان بوشهر در حال حمل به سیمان شرق است.

صفرزاده یادآور شد: قیمت مصوب سیمان پاکتی 24 هزار ریال است که در بازار آزاد این استان 55 هزار ریال خرید و فروش می شود .

وی عنوان کرد: ظرفیت تولید شیر استان خراسان رضوی 1700 تن و مصرف روزانه استان 650 تا 700 تن است .