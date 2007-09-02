آسمان اغلب نقاط کشور فردا صاف تا کمی ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر ، آسمان استانهای آذربایجان شرقی، غربی، گیلان و فارس صاف در پاره ای نقاط نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده ، آسمان استانهای ایلام ، بوشهر ، چهار محال بختیاری، خراسان جنوبی ، رضوی و شمالی ، قم ، خوزستان ، کرمان، هرمزگان و یزد صاف تا کمی ابری در پاره ای نقاط همراه با وزش باد پیش بینی می شود .

آسمان استانهای اردبیل، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه ، گلستان و همدان نیز صاف تا کمی ابری همراه خواهد بود که در برخی نقاط به حجم ابرها افزوده می شود.

براساس این گزارش ، آسمان استان تهران نیز صاف تا نیمه ابری و همراه با رگبار باران در ارتفاعات ، با کمینه و بیشینه دمای 23 و 36 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.