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۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۳۱

آسمان اغلب نقاط کشور فردا صاف تا کمی ابری است

آسمان اغلب نقاط کشور فردا صاف تا کمی ابری است

سازمان هواشناسی آسمان اغلب استانهای کشور را طی 24 ساعت آینده، صاف تا کمی ابری در پاره ای نقاط همراه با وزش باد پیش بینی کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر ، آسمان استانهای آذربایجان شرقی، غربی، گیلان و فارس صاف در پاره ای نقاط نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده ، آسمان استانهای ایلام ، بوشهر ، چهار محال بختیاری، خراسان جنوبی ، رضوی و شمالی ، قم ، خوزستان ، کرمان، هرمزگان و یزد صاف تا کمی ابری در پاره ای نقاط همراه با وزش باد پیش بینی می شود .

آسمان استانهای اردبیل، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه ، گلستان و همدان نیز صاف تا کمی ابری همراه خواهد بود که در برخی نقاط به حجم ابرها افزوده می شود.

براساس این گزارش ، آسمان استان تهران نیز صاف تا نیمه ابری و همراه با رگبار باران در ارتفاعات ، با کمینه و بیشینه دمای 23 و 36 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

کد مطلب 544894

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