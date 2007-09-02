آلمان و نیجریه به مرحله نیمه نهایی صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 17 سال کره جنوبی ظهر امروز با برگزاری دو دیدار آغاز شد که طی آن تیم های آلمان و نیجریه به ترتیب با پیروزی بر انگلستان و آرژانتین جواز حضور در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها را به دست آوردند.

در اولین مسابقه برگزارشده، تیم فوتبال نیجریه موفق شد با نتیجه 2 بر صفر برابر آرژانتین به پیروزی دست یابد تا سومین تیم صعود کننده در این مرحله نام بگیرد.

در این دیدار هارون در دقیقه 33 از روی نقطه پنالتی و چری سانتوز در دقیقه 45 گل های تیم فوتبال نیجریه را در این دیدار به ثمر رساندند.

در دومین دیدار امروز که دقایقی پیش به پایان رسید، تیم فوتبال آلمان با نتیجه 4 بر یک برابر انگلستان به پیروزی دست یافت تا به عنوان چهارمین تیم، به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

رودی در دقیقه 50، سوکوتا پاسو در دقیقه 56، دووی دات در دقیقه 74 و تونی کروس در دقیقه 87 برای آلمان گلزنی کردند . مورفی در دقیقه 65 تک گل انگلستان را به ثمر رساند.

مرحله نیمه نهایی این رقابت ها به شرح زیر برگزار می شود:

پنجم سپتامبر: اسپانیا - غنا

ششم سپتامبر: نیجریه - آلمان