کلیه فعالیت های هسته ای ایران قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، "پل راجرز" استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خلع سلاح و کنترل تسلیحات تاکید کرد که فعالیت های هسته ای ایران بر اساس قوانین بین المللی است و هیچ گونه اقدام مخالف مقررات و استاندارد های بین المللی در آن صورت نگرفته است.

این استاد دانشگاه می گوید: بر اساس معاهده منع تکثیر سلاح های هسته ای موسوم به ان پی تی کشوری که موافقت کرده تا به توسعه تسلیحات هسته ای اقدام نکند، اجازه دارد تا برنامه های هسته ای خود را تحت نظارت و کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی توسعه دهد.

این کارشناس خلع سلاح افزود: بنابراین با توجه به اینکه ایران تاسیسات خود را به روی بازرسان آژانس گشوده، آنچه که این کشور انجام می دهد کاملاً قانونی است و هیچ گونه فعالیت غیر قانونی برای آن قابل اثبات نیست.

"دیوید هاناری" از اعضای مجلس اعیان انگلیس نیز در گفتگویی با این شبکه یکی از مسائل مطرح در موضوع هسته ای ایران را دوگانه بودن عناصر و مواد ان پی تی ذکر کرد.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص برنامه های هسته ای رژیم اسرائیل و هند از یک طرف و ایران از سوی دیگر و اینکه چرا آمریکا در حال حاضر در حال کمک به فعالیت های هسته ای تل آویو و دهلی نو است گفت : در کلیت در رژیم منع تکثیر سلاح های هسته ای عناصری وجود دارد که دو گانه هستند. کل کشورهای امضا کننده این پیمان می پذیرند که باید 5 کشور دارای فناوری هسته ای وجود داشته باشد، اما به آنها تعهد داده می شود که به فناوری غیر نظامی هسته ای دسترسی پیدا خواهند کرد و این استانداردی دو گانه است که این معاهده را شکل داده است.