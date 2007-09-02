تیم فوتبال بانوان ایران فردا به مصاف سوریه می رود

به گزارش خبرنگارمهر، این مسابقات طی روزهای سوم تا هفتم سپتامبر(12 تا 16 شهریور) بصورت دوره ای درشهر امان پایتخت اردن با حضورچهار تیم ایران، سوریه، لبنان و اردن برگزارخواهد شد .



پیش از این قرار بود تیم های عراق و فلسطین نیز در این مسابقات حضور یابند که به دلیل مشکلات داخلی از حضور در این رقابتها انصراف دادند . به این ترتیب با انصراف این دو تیم برنامه مسابقات نیز دستخوش تغییر شد که برنامه جدید مسابقات به شرح زیر است :



12 شهریور :

ایران - سوریه (ساعت 30/16 به وقت تهران)

اردن - لبنان (ساعت 19 به وقت تهران )



14 شهریور :

لبنان - ایران (ساعت 30/16 به وقت تهران)

سوریه - اردن (ساعت 19 به وقت تهران)



16 شهریور:

سوریه - لبنان (ساعت 30/16 به وقت تهران)

ایران - اردن (ساعت 19 به وقت تهران)



نخستین دوره مسابقات فوتبال بانوان غرب آسیا سال 2005 به میزبانی اردن برگزار شد که تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان پس از تیم اردن عنوان نایب قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد .